Фото: geoportal.kscnet.ru

Вулканологи зафиксировали в четверг, 10 января, на вулкане Шивелуч в Камчатке столб пепла, выброшенный на высоту до пяти километров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

"Утром 10 января 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5 тыс. м", — цитирует агентство текст сообщения.

Уточняется, что пепловый шлейф распространился в западном направлении, на его пути населенных пунктов нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, тургрупп не зарегистрировано.

Ранее отмечалось, что вулканологи в последний месяц фиксируют на Шивелуче очень высокую активность. По его склонам все время сходят раскаленные лавины, наблюдаются частые пепловые выбросы на высоту до семи километров. Ученые не исключают, что эти признаки являются предвестниками мощного извержения.

Высота вулкана Шивелуч — 3283 метра. В последний раз его извержение происходило в 2010 году.