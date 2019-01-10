Первый секретарь крайкома КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова вошла в топ-10 рейтинга медийности глав отделений компартии по стране в 2018 году. Такой рейтинг опубликован на сайте КПРФ.

Мария Прусакова в рейтинге из 83 мест на 9 месте. По данным КПРФ, в минувшей год её имя было в сообщениях СМИ 2254 раза, в 1153-х были её цитаты. Медиаиндекс составляет 9581. Для сравнения: лидер рейтинга — иркутский коммунист, губернатор Сергей Левченко накопил за 2018 год 43,8 тысячи сообщений. На втором месте новосибирский мэр Анатолий Локоть (26,8 тысячи сообщений). Такой объем присутствия в СМИ связан, конечно, с их высокими постами. То же касается и Валентина Коновалова, который в ноябре 2018 года стал главой Хакасии. В рейтинге КПРФ он на третьем месте с 20,6 тысячи сообщений.

Также партия составила по итогам года и рейтинг медийной активности депутатов своих региональных парламентов. Из алтайских в рейтинге также первой идет Мария Прусакова (1658 сообщений в СМИ). Она на 11 месте из 413-ти. На 24 месте Владимир Попов (1044 сообщения), на 68-м глава фракции КПРФ в АКЗС Максим Талдыкин (456), на 83-м Юрий Астаник (351), на 108-м Андрей Сартаков (241), на 128-м Вероника Лапина (185), на 135-м Вячеслав Початов (171) и на 372-м Олег Кравченко (всего три сообщения).

Любопытно, что в рейтинге за ноябрь лидирует Владимир Попов.