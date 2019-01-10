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Жителя Алтайского края приговорили к длительному сроку лишения свободы за покушение на убийство отца и пятилетнего племянника, сообщает региональная прокуратура.

"Установлено, что в июне 2018 года на почве личных неприязненных отношений подсудимый нанес отцу и ребенку удары ножом. Однако их смерть не наступила по причинам, не зависящим от осужденного, поскольку его противоправные действия были пресечены соседями", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Потерпевшим была своевременно оказана медицинская помощь.

Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы сроком на девять лет с ограничением свободы на один год.