Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по строительству нового здания для театра кукол "Сказка". Здесь уже готовы почти два этажа.

Напомним, здание должно быть сдано в эксплуатацию уже в этом году. На паспорте объекта окончание работ датируется 30 июня. Новый театр планируется трехэтажным. На первом этаже зоны разместится малый универсальный зал на 100 человек. На втором этаже будет фойе с интерактивной зоной для компьютерных презентаций и игр для детей. Там же будет буфет.

Первый спектакль для детей и их родителей обещают показать в сентябре 2019 года. Это будет постановка "Золотой ключик". На сегодняшний день труппа театра показывает спектакли в бывшем здании кинотеатра "Родина".