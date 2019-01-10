Портал Amic.ru начинает трансляцию прямого эфира программы "Стол заказов" на станции Русское радио Барнаул. В гостях губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона расскажет о важных событиях года, какие читает новости, какие предпочитает гаджеты и как провел Новый год.

Программу "Стол заказов" с участием Виктора Томенко можно будет послушать в прямом эфире в Барнауле на волне 105.4 FM, в Бийске — 101.3 FM, а также на сайте Медиагруппы "FM-Продакшн" по ссылке. Прямую трансляцию смотрите в нашем Инстаграме.