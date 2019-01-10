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В Британии кот искусствоведа Бендона Гросвенора серьезно повредил картину XVII века, которая стоит свыше 5 тысяч фунтов стерлингов (441 тысяча рублей). Об этом пишут "Известия", ссылаясь на The Telegraph.

По словам Гросввенора, портрет одного из своих любимых художников — Джона Майкла Райта — он купил за 5250 фунтов стерлингов в 2015 году.

Когда искусствовед восстанавливал картину из-за выступившего на ней конденсата, на полотно вдруг запрыгнул кот. Животное проделало в картине дыру и расцарапало ее когтями.

"Когда я отошел, чтобы полюбоваться своей работой, наш кот прыгнул и приземлился в самый центр картины. Катастрофа. Я купил эту картину, потому что она была в отличном состоянии, с оригинальной глазурью и удивительно сохранившимися деталями", — приводит издание слова искусствоведа.

По словам Гросвенора, на восстановление полотна придется потратить не меньше денег, чем на его покупку. При этом искусствовед обрадовался, что его питомец испортил часть портрета с одеждой, а не с лицом.

"[Кот] не фанат Джона Райта и ни о чем не сожалеет", — пошутил он.

Джон Майкл Райт — портретист XVII века, которого считают одним из самых выдающихся английских художников своего времени.