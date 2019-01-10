Снежный городок на площади Сахарова в Барнауле начнут разбирать 16 января — к радости автомобилистов и огорчению ребятни, которая больше не сможет здесь кататься с ледяных горок. Но зато практически до конца зимы будет стоять снежный городок на улице Мало-Тобольской. Напомним, в этом году администрация Барнаула обустроила два новогодних городка. Этому событию многие барнаульцы очень обрадовались: речь о переносе главной елки с площади Сахарова ведется уже несколько лет. А так у горожан появилась возможность сравнить, где все-таки будет лучше и удобнее.
Новогодние праздники подходят к концу, и редакция ИА "Амител" решила выяснить, какой городок барнаульцам понравился больше:
Комментарии
На Мало-Тобольской, совершенно ничего не обустроено. Несколько ледовых композиций и одна горка. Места свободного много, можно было разместить несколько маленьких горок для малышей. Парковка не продумана, люди едут в основном по Ленинскому, указателя, что есть парковка со стороны трамвайного кольца нет ни где. Сделано чисто для галочки. Мне не понравилось.
Лавочников за забором убрать и расширить территорию Арбата до Барнаулки.
Лавочников за забором убрать и расширить территорию Арбата до Барнаулки.
Арбат в Москве как бы, а не на пустых выселках никому не нужных
Не убирайте горки около дворца спорта, они автомобилистам не мешают