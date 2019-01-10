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Режим ЧС ввели в превентивных целях в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где часть сопки обрушилась в реку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу района Алексея Маслова.

Отмечается, что инцидент произошел в декабре прошлого года в 73 километрах от поселка Чекунда. Часть сопки обрушилась в реку Бурея и частично перекрыла русло реки. Изначально одной из версий произошедшего называлось падение метеорита, но ученые заключили, что сопка обрушилась из-за оползня. Его назвали крупнейшим в РФ за последние годы. Объем сошедшего грунта составил порядка 34 миллионов кубометров.

По данным властей края, в зону риска на Бурее попадают три населенных пункта Верхнебуреинского района — Чекунда, Усть-Ургал и Эльга. Ниже по течению находятся поселок Талакан и Бурейская ГЭС. К месту обрушения сопки отправят экспедицию.

По слова Маслова, режим ЧС введен для предотвращения последствий. Он рассказал, что уровень воды близ поселка Чекунда поднимается на 1-1,5 сантиметра в сутки. При этом в данное время года уровень должен быть ниже почти на четыре метра.

Подчеркивается, что подтопления поселка пока нет.