Фото: мобильный репортер Amic.ru

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе в Алтайском крае утром в четверг, 10 января — в результате аварии погиб мужчина 1957 года рождения.

О происшествии порталу Amic.ru сообщила наша читательница Анна через специальную функцию "Мобильный репортер".

В краевой ГИБДД уточнили, что авария случилась в 07:20 на 118 километре автодороги А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан".

По предварительным данным, водитель, мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Nissan Qashqai под управлением мужчины-водителя 1972 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался в больнице. Кроме того, водитель второго автомобиля, а также трое его пассажиров — девушка 2000 года рождения, юноша 2003 года рождения, а также мальчик 2013 года рождения были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

По факту ДТП проводится проверка.