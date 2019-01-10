Фото: instagram.com/elena_stanislavskaya

5 января были подведены итоги международного конкурса красоты "Улыбка Вселенной 2019". Жюри отдало победу 28-летней жительнице Тюмени Елене Станиславской. Обладательницами титулов "Вторая Улыбка Вселенной 2019" и "Третья Улыбка Вселенной 2019" стали россиянка Анна Заболоцкая из Твери и Shany Hagan из Великобритании.

"Улыбка Вселенной" — это ежегодный международный конкурс красоты для молодых матерей со всего мира.

Для участия в конкурсе девушки должны были снять ролик, который впоследствии стал визитной карточкой каждой из конкурсанток.

Как же выглядит мама с самой красивой улыбкой во Вселенной, смотрите в нашей фотоленте.