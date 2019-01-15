Этой зимой ТВК "Республика" предоставляет скидки* и дарит подарки тем, кто купил квартиру в течение последних 3 лет.
Скидка предоставляется при предъявлении документов, подтверждающих покупку жилья. Это может быть**:
- договор купли-продажи на приобретение жилого помещения (в т.ч. приусадебных построек, пригодных для проживания);
- договор долевого строительства;
- акт приемки-передачи в собственность жилого помещения в течение последних 3-х лет с момента старта акции.
САЛОНЫ-УЧАСТНИКИ АКЦИИ
- Салон "Классика":
-20% на мебель фабрики СОМОВО,
-15% на мебель фабрики Свобода, Элит Гифт, Уфа ZZIBO.
- Салон Askona:
- подарочные сертификаты номиналом 10 000 руб.
- Салон света Lucisso***:
- скидки до 50% на продукцию.
- Салон "Центр дверей":
- скидка 5% на всю линейку дверей от фабрики OPTIMA PORTE.
- Салон "Двери Волховец":
- фиксированная скидка от 3000 до 10000 руб. на комплект дверей.
В акции участвуют также салоны "Светолок" и "Шату".
Подробности — на сайте ТВК "Республика".
* Условия акции уточняйте у сотрудников салонов-участников.
** Комплект документов и сроки приобретения жилья могут отличаться в зависимости от условий салона-участника.
***Лучиссо – прим.ред.
ТВК "Республика"
г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6г
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
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