Этой зимой ТВК "Республика" предоставляет скидки* и дарит подарки тем, кто купил квартиру в течение последних 3 лет.

Скидка предоставляется при предъявлении документов, подтверждающих покупку жилья. Это может быть**:

договор купли-продажи на приобретение жилого помещения (в т.ч. приусадебных построек, пригодных для проживания);

договор долевого строительства;

акт приемки-передачи в собственность жилого помещения в течение последних 3-х лет с момента старта акции.

САЛОНЫ-УЧАСТНИКИ АКЦИИ

Салон "Классика":

-20% на мебель фабрики СОМОВО,

-15% на мебель фабрики Свобода, Элит Гифт, Уфа ZZIBO.

Салон Askona:

- подарочные сертификаты номиналом 10 000 руб.

Салон света Lucisso***:

- скидки до 50% на продукцию.

Салон "Центр дверей":

- скидка 5% на всю линейку дверей от фабрики OPTIMA PORTE.

Салон "Двери Волховец":

- фиксированная скидка от 3000 до 10000 руб. на комплект дверей.

В акции участвуют также салоны "Светолок" и "Шату".

Подробности — на сайте ТВК "Республика".

* Условия акции уточняйте у сотрудников салонов-участников.

** Комплект документов и сроки приобретения жилья могут отличаться в зависимости от условий салона-участника.

***Лучиссо – прим.ред.

ТВК "Республика"

г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6г

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Сайт

Группа "ВКонтакте"

Инстаграм