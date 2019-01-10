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Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из Черемхово, о котором говорили на пресс-конференции главы РФ Владимира Путина, умер в ночь на четверг, 10 января, в больнице. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Минздрава Иркутской области.

К Путину на пресс-конференции в минувшем месяце обратились с просьбой о содействии в перевозке к месту лечения трехлетнего мальчика. Но врачи, которые наблюдали за тяжелобольным пациентом, признали его нетранспортабельным.

"Состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на четверг, и он скончался",- цитирует агентство слова собеседника.