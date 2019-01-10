Фото: licei101.ru

Фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с травлей ученика барнаульского лицея №101, стал завуч, сообщается на сайте Уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

"По итогам проверки вынесено представление МБОУ "Лицей № 101" об устранении выявленных нарушений. Директор образовательной организации привлечен к дисциплинарной ответственности, а в отношении заведующего учебной частью школы-лицея возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность". Комитету по образованию г. Барнаула рекомендовано принять административные и дисциплинарные меры в отношении сотрудников МБОУ "Лицей №101", оказать психолого-педагогическую помощь всем участникам конфликта, повысить компетентность сотрудников лицея по предупреждению кризисных ситуаций", — информируют в аппарате детского омбудсмена.

Также сообщается, что прокуратурой Алтайского края будет продолжена проверка деятельности лицея №101.

Напомним, ранее стало известно, что 14-летний учащийся лицея в течение длительного времени подвергался физическому и психологическому насилию со стороны группы подростков. О вопиющем случае в социальных сетях рассказала мама мальчика.

После этого к разбирательству в ситуации подключились правоохранительные органы.

Кроме того, помимо данной истории был установлен факт непринятия мер реагирования руководством школы в марте 2015 года.

Тогда в медицинское учреждение был госпитализирован 11-летний школьник, получивший перелом ноги в результате драки, которая произошла на территории образовательного учреждения с одним из подростков, также обучающимся в лицее.