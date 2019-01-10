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Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о "войне", которую в стране объявили пакетам из пластика, и призвал наладить производство экологически чистых пакетов и авосек из конопляной ткани. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 января 2019 года, согласно решению правительства Турции, пластиковые пакеты стали платными во всех магазинах страны. Кроме этого реализуется проект "Ноль отходов" под патронатом супруги Эрдогана Эмине.

На симпозиуме по проблемам местного самоуправления в Анкаре Эрдоган заявил, что пластиковые пакеты разлагаются дольше, чем за 500-1000 лет, поэтому в стране "объявляют им войну". "Я помню, что мои родители делали сумки-авоськи. Их не выбрасывали после покупки, а мыли и использовали снова. Это дружба с землей. В моей родной провинции Ризе выращивали коноплю, из которой производили ткань для таких сумок", — приводит агентство его слова.

Эрдоган добавил, что "враги, которые прикидываются друзьями, убрали коноплю из моей страны". Он отметил, что конопля перестала производиться в Ризе. Теперь ее импортируют, как и продукцию, производимую на основе конопли. "Но теперь, надеюсь, в этой области наше министерство сельского хозяйства сделает шаги, чтобы вновь производить коноплю", — заявил глава Турции.

Президент подчеркнул, что в ходе избирательной кампании в преддверии местных выборов, которые пройдут в Турции 31 марта, правящая Партия справедливости и развития принципиально отказалась от пластиковых пакетов, вместо них будут использовать тканевые пакеты.