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Судебные приставы не выпустили в Таиланд 29-летнего жителя Новосибирска, который не заплатил уголовный штраф за организацию азартных игр. Об этом пишет "НГС.Новости", ссылаясь на пресс-службу УФССП по Новосибирской области.

"Мужчина не смог пройти пограничный контроль из-за неоплаченного штрафа", — цитирует издание текст сообщения.

Новосибирец имел неоплаченный штраф в 25 тысяч рублей за проведение азартных игр "с использованием игрового оборудования вне игорной зоны". В итоге ему ограничили право выезда из страны.

В результате должнику пришлось как можно быстрее освободиться от обязательств, он полностью погасил задолженность и предоставил квитанцию приставу.

Уточняется, что должник был остановлен в начале текущей недели. В итоге он оплатил штраф 8 января, а в среду, 9 января, уже вылетел в Таиланд.