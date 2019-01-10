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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет участвовать в выборах главы города, которые должны состояться осенью 2019 года, сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

"Для нас это важнейший этап, важнейший экзамен в нашей новейшей политической истории. Такой экзамен мы сдаем, наверное, в первый раз. На сегодняшний день Анатолий Локоть является ведущей политической фигурой в области, и это признают практически все, включая наших противников", — заявил второй секретарь областной организации коммунистов Ренат Сулейманов.

Он также подчеркнул, что "Анатолий Локоть будет избираться на новый срок", а оценивать его работу будут жители Новосибирска.

Напомним, что кресло градоначальника Анатолий Локоть занимает с 2014 года.