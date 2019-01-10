Три авиарейса из Барнаула вошли в число субсидируемых на 2019 год

Фото: Минтранс Алтайского края

Три авиационных маршрута из Барнаула вошли в список субсидируемых авиарейсов в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, федеральное агентство воздушного транспорта "Росавиация" обнародовало утвержденный федеральным правительством список субсидируемых маршрутов. В перечень включили перелеты из Барнаула в Томск, Казань и Абакан.

По данным краевого Минтранса, рейс "Барнаул — Абакан — Барнаул" субсидируется на 61% за счет бюджетов Алтайского края и Республики Хакасия. Этот рейс будут выполнять два раза в неделю на самолетах Ан-28 и Л-410 вместимостью 17 пассажиров. Протяженность полета составляет 550 километров.

В Томск из краевой столицы самолеты Ан-28 и Л-410 будут летать три раза в неделю, протяженность полета — 353 километра. От каждого региона субсидирование составит по 25%. Всего за год выполнят 156 парных рейсов.

В Казань самолет Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров будет летать из Барнаула два раза в неделю. За год планируется выполнить 104 рейса. Софинансирование Алтайского края и Республики Татарстан — по 30,5%.