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Официальное представление нового руководителя управления Федеральной службы судебных приставов состоится в Барнауле 14 января. УФССП в регионе возглавил Дмитрий Лабутин.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на церемонию прибудет заместитель директора Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, что Дмитрий Лабутин до последнего времени исполнял обязанности руководителя управления ФССП в крае.

Место главы управления Федеральной службы судебных приставов стало вакантным после того, как прежний руководитель Глеб Абатуров сменил место работы и переехал в Ленинградскую область.

Дмитрий Николаевич Лабутин родился в 1971 году в Семипалатинске. В 1993 году окончил Семипалатинский педагогический институт. В 2008 году окончил Алтайскую академию экономики и права. Женат, имеет двоих дочерей. Советник юстиции 1 класса.