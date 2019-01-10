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Пять авианаправлений из Горного Алтая будут субсидироваться в 2019 году — в их числе новые маршруты в Казань, Екатеринбург и Иркутск, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Глава региона Александр Бердников, говоря об этом, подчеркнул: "Получение субсидий позволит нам в этом году существенно расширить географию полетов и предложить нашим жителям и гостям добираться до Горного Алтая с наибольшим комфортом и меньшими затратами по времени. Мы продолжаем работу в данном направлении и работаем над организацией авиарейсов в другие города России".

Стоит отметить, что авиакомпания "Сибирская легкая авиация" (СиЛА) уже выполняет рейсы по субсидируемым маршрутам в Новосибирск и Красноярск на самолетах Ан-28 и L-410.

Рейс на Екатеринбург стартует уже с понедельника, 14 января. Цена билета в одну сторону составит шесть тысяч рублей. Самолеты в Казань начнут вылеты в мае, а летом будут осуществляться перелеты в Иркутск.