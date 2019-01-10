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Повышением тарифов на отопление Киев обрекает украинцев на замерзание. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович, пишут "Известия".

Он заявил, что жителям и без того приходится затягивать пояса, чтобы оплачивать высокие тарифы на тепло, а в январе цены еще больше поднимутся.

"Теперь мы с вами будем платить за тепло еще на 24% больше. Всё это — результат деятельности власти, которая окончательно продалась МВФ, осенью повысив тарифы на газ на 23,5%. А его стоимость в структуре тарифа на тепло составляет почти 90% — отсюда и повышение цены", –– цитирует издание сообщение Рабиновича в Facebook.

Депутат отметил, что больше всего пострадают пенсионеры, которым придется отдавать за коммуналку от 90% до 120% пенсии.

"Этим повышением власть их просто убивает! И теперь пенсионеру придется выбирать: отдавать всю пенсию за отопление и умирать от голода, не имея возможности купить даже хлеба, или не платить за отопление (которое ему в итоге отключат) — и умирать от холода", — пишет Рабинович.

Нардеп считает, что повышение тарифов не выведет Украину из финансовой пропасти. Также украинцы, скорее всего, совсем не смогут оплачивать счета, и казна в результате получит денег меньше, чем раньше.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал Меморандум об экономической и финансовой политике в отношении Украины. В документе говорится, что в мае власти страны опять поднимут цены на газ для населения, а с 2020 года его стоимость будет равна рыночной.

Повышение тарифов является одним из главных условий МВФ для выдачи Киеву новых траншей.