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Нужна ли елка на площади Сахарова?

Какой новогодний городок в Барнауле вам понравился больше?

На площади Сахарова

На ул. Мало-Тобольская

Удалось побывать только в одном снежном городке, поэтому сравнить не могу

Пока еще не удалось побывать ни в одном