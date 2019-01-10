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Пить в меру и запускать фейерверки на Новый год научились в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Жители Алтайского края перестали на Новый год травиться алкоголем, падать с горок и научились правильно запускать фейерверки

Фото: Coraltime.club

Новогодние каникулы жители Алтайского края пережили без травм, отравлений и особых ЧП. Как сообщил 10 января во время пресс-конференции главный токсиколог г. Барнаула Герман Балаганский, в период с 30 декабря до 9 января в токсикологических отделениях города не отмечалось какого-то всплеска обращений. Всего за этот период в лечебные учреждения Барнаула было доставлено 48 человек в состоянии грубого алкогольного опьянения с нарушением сознания. Но эта цифра не является превышением среднестатистических значений обычных дней, отметил Балаганский.

По словам врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края Сергея Насонова, по Алтайскому краю на протяжении нескольких лет наблюдается снижение обращений за помощью в связи с алкогольными токсикозами.

"И в эти каникулы в крае никто не получил серьезных алкогольных отравлений и никто не умер. То есть надо отметить, что профилактические мероприятия, которые принимаются правительством Алтайского края и администрацией Барнаула, в том числе и ограничение продаж алкоголя, дают свои плоды", — сказал Насонов.

Более того — к удивлению журналистов, всплеска пищевых отравлений в новогодние праздники тоже не отмечалось.

Также оказалось, что за несколько последних лет жители Алтайского края наконец научились обращаться с пиротехническими изделиями: ни в "скорой помощи", ни в лечебных учреждениях не отмечено ни одного обращения от граждан, которые бы пострадали при использовании фейерверков, петард, бенгальских огней и другой подобной продукции. Это подтвердили замглавного врача КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Барнаула" Андрей Елисеев и заведующий ожоговым отделением КГБУЗ "Городская больница № 3" Виктор Сигитов.

В отличие от прежних лет, в новогодние каникулы в регионе никто серьезно не пострадал во время катаний с ледовых горок либо на катках.

"В "Скорую помощь" на массовых праздничных площадках в этот период было всего шесть обращений. Тяжелых травм не было, в основном ушибы, ни одного перелома", — сообщил замглавного врача КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Барнаула" Андрей Елисеев.

По словам врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края Сергея Насонова, в этом году администрации городов и населенных пунктов региона отработали очень качественно — были учтены все рекомендации по высоте горок, наличию бортиков и удаленности от проезжей части.

В целом за период каникул в "Скорую помощь" количество обращений от жителей Барнаула увеличилось на 30%. Всего было 12 338 вызовов. Чаще всего обращения связаны с ОРВИ, бронхитами и пневмониями. Но чаще всего люди обращались в "скорую", потому что либо не знали о работе врачей в поликлиниках даже в период новогодних каникул, либо потому, что так им показалось легче получить медицинскую помощь.

Между тем, как отметил Насонов, ежедневно все праздничные дни с 30 декабря до 9 января с 9-00 до 15-00 во всех медучреждениях края дежурили врачи. А 2, 4 и 6 января в этом году пациентов принимали еще и узкие специалисты.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.01.2019 14:57
- гость -

края перестали на Новый год травиться алкоголем - перешли на самогон
, падать с горок - по пальцам горки пересчитать
и научились правильно запускать фейреверки
денег нет - меньше покупают

0  0
10.01.2019 14:59
- гость -

То есть надо отметить, что профилактические мероприятия которые принимаются правительством Алтайского края и администрацией Барнаула, в том числе и ограничение продаж алкоголя, дают свои плоды
.
а эти тут каким боком???

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10.01.2019 15:23
- гость -

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