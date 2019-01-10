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Спутник "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом в четверг, 10 января, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Аппарат вывели в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк, его задачей было отслеживание пусков межконтинентальных баллистических ракет с территории Америки.

Сообщается, что ресурс спутника был выработан еще в 2012 или в 2014 году, после чего с ним потеряли связь. Уточняется, что спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.

3 января в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что в составе орбитальной группировки страны находятся свыше 150 космических аппаратов различного назначения.