Рядом со строящимся 25-этажным домом на месте сгоревшего стадиона "Коммунальщик" на улице Малахова, 136 строится торгово-выставочный зал, в котором будут продавать люксовые автомобили Porsche и Jaguar. Об этом Amic.ru рассказал директор компании-генподрядчика ООО "РТ Строй" Андрей Цуркан.

Площадь торгово-выставочного зала составит 8,5 тысячи кв.м. В нем будет три этажа.

По словам бизнесмена, автомобили Porsche и Jaguar будут продаваться на втором этаже. Но помимо этого здесь будут продаваться и автомобили других марок. Однако это не единственное назначение строящегося объекта. На первом этаже будет открыта подготовочная линия для продажи автомобилей.

"Уникальность этого комплекса в том, что это первый объект за Уралом и в Сибири, где используется такой комплекс строительства. Ближайшие часть-комплексы и моечная линия есть только в Питере и Казани. К слову, подъем и спуск автомобилей будет осуществляться на лифте", — рассказал Андрей Цуркан.

На третьем этаже зала расположится ресторан со шведским столом. В ресторане будет представлена китайская и европейская кухня. Средний чек заведения — 500-600 рублей. Помимо этого, здесь будут размещены и другие магазины.

Достроится торгово-выставочный зал в мае 2019 года. По словам собеседника, его запуск планируется в июле-августе 2019 года.

В паспорте объекта говорится, что заказчиком строительства выступает ООО "ПК Электроавто". Генеральным директором компании является Терещенко Ирина Андреевна. Основной вид деятельности — производство прочего электрического оборудования, аккумуляторов для автомобилей, аккумуляторных батарей, а также торговля автотранспортными средствами.

Напомним, что на месте сгоревшего стадиона "Коммунальщик" на Малахова, 134а будет построен 25-этажный дом. Строительство осуществляет компания "Жилищная инициатива". Срок сдачи дома — 4 квартал 2021 года.