Барнаульская сетевая компания обеспечила городу надежное электроснабжение в новогодние каникулы. Ни одного аварийного отключения в сетях, обслуживаемых БСК, не зафиксировано, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе компании.

В период праздников, с 30 декабря по 8 января, состояние электросетей краевой столицы контролировали восемь оперативно-диспетчерских бригад БСК. Все они были рассредоточены для быстрого реагирования в разных районах города.

Стоит отметить, что работы по обслуживанию электросетей (ремонтные и профилактические мероприятия) также не приостанавливались. Единственным исключением стали объекты, где требовалось отключение электричества у потребителей. Они в январские праздники не ремонтировались. Плановые отключения электроэнергии были возобновлены Барнаульской сетевой компанией лишь с 9 января. Ознакомиться с их графиками можно на официальном сайте компании по ссылке: https://bsk22.ru/consumers/graphics_power_outage/

Главный инженер Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец подчеркнул: "Несмотря на усиленный режим работы в праздники, которому предшествовали активные противоаварийные тренировки, меры оказались лишь профилактическими. Праздники Барнаульская сетевая компания встретила и провела в штатном режиме, что еще раз подтвердило тот факт, что летом мы работали не зря. Электросети Барнаула на высоком уровне подготовлены к испытаниям повышенными нагрузками и погодой".