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Двое мужчин погибли в результате столкновения автомобилей Toyota Land Cruiser 100 и ВАЗ-2115 в Алтайском крае — авария произошла на 76 километре трассы "Алтай — Кузбасс" 10 января.

По информации краевой ГИБДД, инцидент случился в 13:15 в Залесовском районе. По предварительным данным, женщина 1967 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 100, двигалась со стороны села Шатуново в направлении села Залесово.

Автоледи не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением водителя-мужчины 1986 года рождения, двигавшегося во встречном направлении.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2115 и его пассажир — мужчина 1961 года рождения — от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", — добавляют в Госавтоинспекции.

Водителю автомобиля Toyota Land Cruiser была оказана медицинская помощь. Госпитализация ей не потребовалась.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагического происшествия.