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Сбербанк и ВТБ рассматривают возможность купить авиакомпанию Utair для создания на ее базе регионального перевозчика. Об этом в четверг, 10 января, сообщили "Ведомости", ссылаясь на источники в госбанках и человека, близкого к руководству Utair.

Ранее появилась информация, что госбанки по поручению правительства работают над созданием авиакомпании для региональных перевозок.

"Рассматривается вариант забрать для этого проекта Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции", — говорится в публикации. На Сбербанк приходится более половины банковского долга авиакомпании.

Собеседники издания сообщили, что банкиры сомневаются, что Utair сможет расплатиться по своим обязательствам. Так, 20 декабря прошлого года компания допустила дефолт, не перечислив кредиторам порядка 1 миллиарда рублей по одному из синдицированных кредитов. Перевозчик также попросил синдикат, в который выходит Сбербанк, о реструктуризации кредитов.

Иным вариантом использования Utair в проекте может стать заключение с ним соглашения о перевозках. "Сбербанк и ВТБ предпочли бы партнерские отношения с будущим региональным перевозчиком — разработку модели бизнеса, кредитование, лизинг, но если понадобится и будет указание сверху, то станут и акционерами", — рассказал один из собеседников издания.

В ВТБ изданию сообщили, что банки пока рассматривают разные варианты создания региональной авиакомпании, поэтому комментарии пока преждевременны. Сбербанк и Utair давать комментарии изданию не стали.