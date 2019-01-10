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ЦБ РФ резко снизил официальные курсы доллара и евро к рублю, что отражает укрепление российской валюты за несколько последних биржевых сессий. В предыдущий раз Банк России устанавливал курсы валют по итогам биржевых торгов 29 декабря. С 30 декабря стоимость доллара была определена в 69,47 рубля, а евро — в 79,46 рубля, пишет РБК.

Во время новогодних праздников торги валютой на Московской бирже проводились 3, 4 и 8 января. По их итогам рубль укрепился, но Центробанк официальные курсы доллара и евро не менял.

Регулятор обновил свои официальные курсы (устанавливаются на основе средневзвешенного значения биржевого курса по состоянию на 11:30 мск) лишь 9 января, отразив в них все накопленные за предыдущие дни изменения котировок.

В итоге официальный курс доллара был снижен сразу на 2,39 рубля (с 69,47 до 67,08), а евро — на 2,55 рубля (с 79,46 до 76,91). В результате курс рубля к обеим валютам вырос в среднем на 2,5 рубля.

Торги валютой на Московской бирже проходят 9 января под знаком ослабления рубля. На пике стоимость доллара поднималась в среду до 67,45 рубля, а евро — до 77,09 рубля.

До сегодняшнего дня российская валюта "достаточно сильно укреплялась в основном на растущей нефти", объяснил аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. "Это было понятно, потому что рубль оказался в последнее время перепродан, и дешевая нефть не давала ему расти, как только цены на углеводороды пошли вверх, это дало хотя бы формальный повод перейти к покупкам рубля, пусть и умеренным", — добавил эксперт.

По его словам, на дальнейшую динамику курса рубля повлияет и возвращение Банка России к закупкам валюты на открытом рынке, которое запланировано на 15 января.

"Если сейчас регулятор будет подходить к покупкам более взвешенно и осторожно, присматриваться к рынку, чтобы не вызывать там волатильности, это будет воспринято рынками положительно", — цитирует издание прогноз Коренева.

К 14:25 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 67,05 рубля (плюс 0,25% к закрытию предыдущих торгов), евро — 76,75 рубля (плюс 0,27%).