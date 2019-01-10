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Президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил членство в партии депутата Нефтекумского городского округа Ивана Кица, насмерть сбившего восьмилетнего мальчика на Ставрополье. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу партии.

Смертельное ДТП произошло 13 декабря. Депутат, находясь за рулем Toyota Land Cruiser Prado, сбил ребенка, который переходил дорогу в селе Ачикулаке. Мальчик получил травму головного мозга и вскоре умер.

В следственном управлении СК по региону ранее сообщали, что в отношении парламентария возбуждено дело о нарушении ПДД.

"Его членство в партии приостановлено", — цитирует агентство слова собеседника.

В партии сообщали, что процедура приостановления членства предусмотрена уставом, если в отношении депутата возбуждено уголовное дело.