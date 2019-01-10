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Алтайский край получит более 2 миллиардов рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщает региональное правительство.

Так, в текущем году регионы России получат из федерального бюджета дополнительно 100 миллиардов рублей на данные цели, заявил министр труда и социального развития Максим Топилин.

"Алтайскому краю будет предоставлено 2,1 миллиарда рублей на частичную компенсацию дополнительных расходов по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. Эти средства будут направлены в муниципалитеты и краевые учреждения на повышение фонда оплаты труда", — уточнили в Министерстве финансов Алтайского края.