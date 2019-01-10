Первое заседание суда по делу о неточностях в декларациях шести барнаульских депутатов состоялось в четверг, 10 января. Подробности Amic.ru сообщил один из депутатов, глава фракции "Единая Россия" в БГД Вячеслав Перерядов.

"На заседании была представлена позиция депутатов о том, что неточности в декларациях являются техническими ошибками, и пояснено, откуда они взялись. И что никакой коррупционной составляющей в этом не было", — прокомментировал Перерядов.

Отметим, что из депутатов на заседании лично были только Вячеслав Перерядов и Егор Банщиков. Интересы Александра Тайчера представляла его коллега по Думе Ксения Белоусова, остальных представляли их юристы. Никого не было только от депутата Александра Лисицына.

Следующее заседание состоится 6 февраля.

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Напомним, что с иском в суд обратилась прокуратура. Ведомство настаивает, чтобы БГД рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, у которых обнаружены ошибки в декларациях. Прокуратура сообщает о 14 депутатах, но пока до суда доведены иски только шести: единороссов Вячеслава Перерядова, Алексея Меркулова, Александра Тайчера, Александра Лисицына, Марата Жумадилова и справедливоросса Егора Банщикова.

Отметим, что заседание было закрыто от прессы. Решение принято по ходатайству юриста БГД. Закрытым будет и следующее заседание.