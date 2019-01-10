Фото: twitter.com

Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП в Тушинском тоннеле создали в Москве по поручению мэра Сергея Собянина. Об этом пишет "Российская газета".

Штаб возглавил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На месте происшествия работают все городские службы", — цитирует издание его слова.

Сообщается, что к тоннелю для координации работы прибыли глава городского управления ГИБДД Виктор Коваленко и начальник Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. В сети появились первые кадры с места событий, по которым можно оценить масштаб аварии.

Ранее появилась информация, что Тушинский тоннель, по которому проходит Волоколамское шоссе, затопило после провала грунта. Движение по тоннелю полностью перекрыли. Уточняется, что площадь провала составляет 50 квадратных метров, машин в момент ЧП в тоннеле не было.