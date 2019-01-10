Фото: airinsight.com

Российский самолет МС-21 из-за американских санкций рискует остаться без материалов, которые нужны для его композитного крыла. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на топ-менеджеров отрасли и чиновника из аппарата правительства.

После того, как в черный список США попали АО "Аэрокомпозит" (структура ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха"), США и Япония (компании Hexcel и Toray Industries) прекратили поставлять в Россию компоненты, необходимые для производства удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21.

По словам источника в отрасли, оставшихся запасов материалов хватит на шесть лайнеров. Ожидать возобновления поставок в ближайшее время не приходится, поэтому остается три варианта: закупать композиты в КНР (но они вдвое толще и тяжелее тех, что используются сейчас) либо ждать, когда предприятия России научатся производить продукцию, которая сопоставима по характеристикам с американской и японской.

Самым радикальным вариантом является отказ от композитного крыла и выполнение его из металла. Но это лишит самолет его основного преимущества. Также потребуется проведение повторного цикла испытаний.

Сейчас собрано три самолета МС-21, четвертый находится в работе. Весь проект оценивается более чем в 450 миллиардов рублей.