Житель Горного Алтая избил беременную женщину и угрожал ей убийством

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Житель Майминского района в Горном Алтае подозревается в избиении беременной гражданской жены и угрозе убийством, сообщили в МВД по республике.

Правоохранители установили, что женщина высказала претензию своему сожителю по поводу того, что ей приходится работать и содержать его, а он не только сидит дома, но и регулярно употребляет спиртное.

"После словесной перепалки мужчина несколько раз ударил беременную сожительницу руками по различным частям тела. Затем повалил ее на пол и стал душить сапогом, при этом неоднократно высказывая в ее адрес угрозу убийством. Потерпевшей удалось вырваться и убежать из дома. Женщина сразу обратилась за помощью к сотрудникам полиции", — уточняют в ведомстве.

Сельчанку с многочисленными ушибами и ссадинами полицейские отвезли в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.