Четверг, 10 Январь, 19:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Какой новогодний городок в Барнауле вам понравился больше?

Спецпроекты

$ 66,86
€ 77,21
266615
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

В Минобороны РФ отреагировали на сообщения о гибели военного спутника

, ИА "Амител"
Его вывели из состава российской орбитальной группировки в 2012 году

Фото: antimaidan.ru

В ВКС РФ подтвердили, что спутник "Космос-2430" сгорел в атмосфере 5 января 2019 года. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на РИА "Новости".

В сообщении командования ВКС сказано, что спутник, который был запущен в 2007 году, в 2012-м вывели из состава орбитальной группировки РФ. В январе его планово свели с орбиты.

"5 января в 9:48 мск. российский космический аппарат военного назначения "Космос-2430" планово сведен с орбиты", — цитирует издание текст сообщения.

Аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте около 100 километров над Атлантическим океаном.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

10.01.2019 19:03
- гость -

"Я, - говорит, - устал и ухожу с орбиты."

0  0
10.01.2019 19:04
- гость -

Все как обычно. Зима... падает снег, спутники...
Зато растут цены, тарифы ЖКХ, штрафы и офигительная уверенность в завтрашнем дне...

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
19:08
Коротко о главном: депутатские декларации и бензиновый "нежданчик"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 января
18:51
В Минобороны РФ отреагировали на сообщения о гибели военного спутника 2
18:26
Производство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций 3
18:03
Экс-гангстер прокомментировал похороны криминального авторитета в Амурске 1
17:53
В Думу внесен закон, запрещающий передачу Курил Японии 0
17:50
Трансляция эфира с губернатором Томенко на Русском радио в Барнауле 4
17:34
Житель Горного Алтая избил беременную женщину и угрожал ей убийством 0
17:23
ЕР приостановила членство депутата, сбившего ребенка на Ставрополье 1
17:17
Организаторы опровергли информацию о мальчике-эскортнике в охране Крида 4
17:03
В Москве создан оперативный штаб после затопления Тушинского тоннеля 0
16:49
Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на 2,5 рубля 1
16:34
Не виноватая я: в Барнауле стартовал процесс по депутатским декларациям 8
16:27
Более 2 млрд рублей получит Алтай на повышение оплаты труда бюджетников 0
16:13
СМИ: Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair 1
16:03
БСК обеспечила Барнаулу надежное электроснабжение в новогодние праздники 0
15:55
Автоледи на Land Cruiser врезалась в ВАЗ на Алтае: погибли двое мужчин 4
15:43
Известный актер и политик впечатлены Алтаем и советуют всем посетить его 1
15:23
В США рассказали о сгоревшем в атмосфере военном спутнике РФ 0
15:14
Награду предлагают в Барнауле за помощь в поисках насильника на велосипеде 1
15:04
"Возрастная" надбавка к пенсии увеличилась в РФ 0
14:53
Пить в меру и запускать фейерверки на Новый год научились в Алтайском крае 5
14:36
Стыдно: барнаульцы обсуждают ужасное состояние детской больницы 21
14:21
Депутат Рады рассказал об обреченных на замерзание украинцах 0
14:12
Правительство России просубсидировало пять авиамаршрутов в Горный Алтай 0
14:06
Российские картины собрали в новогоднем прокате 3,3 млрд рублей 0
13:58
Нового главного судебного пристава Алтая представят в Барнауле 14 января 0
13:34
Три авиарейса из Барнаула вошли в число субсидируемых на 2019 год 4
13:22
В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске 0
13:16
Красный градоначальник Локоть пойдет на новые выборы мэра Новосибирска 2
13:05
Новосибирец не смог вылететь в Таиланд из-за штрафа за азартные игры 0
12:50
Календарь православных постов в 2019 году 6
12:33
Эрдоган призвал заменить пластиковые пакеты авоськами из конопли 5
12:23
Буллинг в барнаульском лицее № 101: уголовное дело возбудили против завуча 12
12:12
Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину 3
12:01
Само очарование: в Тюмени нашли девушку с самой красивой улыбкой 8
11:48
Бывший лидер алтайской ЛДПР Щукин стал членом "Единой России" 21
11:38
Лобовое ДТП на федеральной трассе унесло жизнь мужчины в Алтайском крае 0
11:24
Режим ЧС ввели в Хабаровске после обрушения сопки в реку 1
11:15
Какой новогодний городок в Барнауле горожанам понравился больше: опрос 4
11:11
Егору Криду в Барнауле вместо охранника выделили мальчика-эскортника 19
11:02
В Британии кот искусствоведа испортил картину XVII века 4
10:48
Когда мы празднуем Крещение в 2019 году и что нельзя делать в этот день 0
10:34
Мария Прусакова вошла в топ-10 медийных глав КПРФ по стране 2
10:21
Центробанк перевел 100 млрд долларов в юани, иены и евро 0
10:17
Жителя Алтая осудили за покушение на убийство отца и маленького племянника 0
10:07
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до пяти километров 0
09:52
Плата за капремонт выросла в Алтайском крае 9
09:34
Богатейший человек мира Джефф Безос разводится с супругой 0
09:24
СК выясняет, от чего умер найденный у мусорных баков мужчина в Барнауле 0
09:15
Пятибалльное землетрясение произошло под Новосибирском 0
09:07
Маршрутка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле 2
08:56
Лукьяненко анонсировал завершение серии книг о "Дозорах" 0
08:41
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 10 января 0
08:22
Россияне жалуются на отказы в трудоустройстве из-за "черных списков" 16
08:17
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем 26
08:02
Движение "Мусора.Больше.Нет" соберет новогодние елки после праздников 1
07:50
Чудеса под Новый год: как Дед Мороз исполнял желания читателей Amic.ru 1
07:34
В новый год с добром: Charity Market приглашает за покупками 0
07:19
Виктор Томенко станет гостем прямого эфира на Русском радио в Барнауле 0
07:03
"Это всегда нежданчик": водителей на Алтае готовят к росту цен на бензин 20
06:48
Шикарную виллу с фруктовым садом и винной комнатой продают под Бийском 18
06:32
После новогодних праздников: мемы, которые не дадут вам утонуть в тоске 0
06:17
Снег и резкое похолодание: прогноз погоды в Алтайском крае на 10 января 0
06:01
Не ТЦ едиными: чиновник рассказал о росте промышленности в Барнауле 28
05:57
Володин назвал самую инициативную и самую удачливую фракцию в Госдуме 5
04:53
Мэр Саратова пересел на общественный автобус и на час опоздал на работу 0
03:21
Медведев поручил Мутко довести 147 млн руб. до пострадавших в Магнитогорске 1
02:16
Хоккеист Малкин перевел 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске 4
01:27
Названы пять продуктов, вызывающих рост жира на животе 9
00:47
Ученые нашли еще одно измерение, объясняя существование темной материи 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.