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В ВКС РФ подтвердили, что спутник "Космос-2430" сгорел в атмосфере 5 января 2019 года. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на РИА "Новости".

В сообщении командования ВКС сказано, что спутник, который был запущен в 2007 году, в 2012-м вывели из состава орбитальной группировки РФ. В январе его планово свели с орбиты.

"5 января в 9:48 мск. российский космический аппарат военного назначения "Космос-2430" планово сведен с орбиты", — цитирует издание текст сообщения.

Аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте около 100 километров над Атлантическим океаном.