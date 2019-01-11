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Всплеск ОРВИ в Алтайском крае ждут через две недели

, ИА "Амител"
Край готов дать достойный отпор вирусам

Фото: Temasaratov.ru

Всплеск ОРВИ в Алтайском крае ожидается в конце января-начале февраля, рассказала 10 января начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Ольга Федорова.

Она подчеркнула, что на данный момент в Алтайском крае роста заболеваемости ОРВИ и гриппом нет.

За первую неделю января в Алтайском крае зарегистрировано 8300 случаев ОРВИ (на 25% ниже эпидпорога), а в Барнауле — 6200 (на 11% ниже эпидемического порога).

"Пока подъема роста заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае не отмечается. Традиционно после новогодних каникул подъем заболеваемости происходит в конце января. Сейчас на территории циркулируют вирусы не гриппозной этиологии. Вирусов гриппа не отмечено. И случаев гриппа не зафиксировано", — сказала Федорова.

Врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов отметил, что в этом году в крае сделали хорошую прослойку: свыше 45% подлежащего вакцинации населения получили прививки от гриппа. Всего были привиты 1 млн 72 тысячи человек.

Тем не менее, к предстоящему подъему заболеваемости в регионе готовы: на сегодня во всех аптеках в достаточном количестве имеются запасы препаратов и масок.

Добавим, в следующем году количество привитого от гриппа населения края планируется увеличить до 52%. "Уже подана заявка на приобретение за счет федерального бюджета более 1 млн 200 доз вакцины. Поставки в регион начинаются с августа", — сообщила Фролова.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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