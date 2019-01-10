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Минтранс РФ доработал и внес в правительство законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу ведомства Евгения Дитриха.

Уточняется, что речь идет о случаях, когда высадка ребенка, который отказался оплатить проезд или штраф, поставит его "в опасное для жизни или здоровья состояние".

Также по предложениям детского омбудсмена Анны Кузнецовой ведомство прорабатывает вопрос о введении полного запрета на принудительную высадку из транспортного средства безбилетника в возрасте до 16 лет. При этом, подчеркнули в Минтрансе, такая ситуация "не освобождает родителей или других законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа".

В конце января 2018 года ведомство внесло в правительство законопроект, запрещающий высаживать из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.