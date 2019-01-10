Популярный артист Егор Крид не пользовался услугами мальчика-эскортника, которого якобы наняли в качестве охранника. Эту информацию опровергли организаторы концерта в Барнауле.

Директор концертно-театрального агентства "Лига-Арт" Ирина Лаптева, которая курировала 14 городов тура Егора Крида, рассказала Amic.ru, что в Барнауле у певца было два охранника. Изначально планировалось, что артиста будет охранять один человек, который будет предоставлен в каждом городе проходящего тура. Но из-за повышенной активности фанатов Крида к артисту пришлось приставить еще одного профессионального телохранителя из Москвы.

"Туча фанатов было прям в отелях. Тур был очень тяжелый, с серьезными переездами, но Егор не мог отказать своим поклонникам и всегда останавливался и общался с ними. Поэтому руководство Black Star вынуждено было отправить из Москвы профессионального охранника, который умеет тактично разговаривать с людьми, а не выламывать им руки. И это точно не был мальчик-красавчик, как было написано в СМИ. Это был профессиональный, серьезный человек. И одного охранника предоставлял каждый организатор в городе только для того, чтобы огородить Егора от личного внимания фанатов. Ни в одном городе для Егора не нанимались ни мальчики, ни девочки, не знаю, откуда это взялось", — рассказала собеседница.

По ее словам, слухи о нетрадиционной ориентации Егора Крида также выдуманы.

"Могу вам сказать честно и открыто, что Егор нормальной ориентации, он девочек любит", — заключила Лаптева.