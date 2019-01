Фото: gurutest.ru

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что частые встречи с друзьями и любимыми родственниками влияют на продолжительность жизни и замедляют процесс старения. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на итоги исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи на протяжении четырех лет следили за жизнью 7304 мужчин и женщин в возрасте от 50 лет и старше. Стало известно, что показатели здоровья и самочувствия намного лучше у пожилых людей, считающих, что занимаются полезными и важными делами.

Так, 73,1% людей с хорошим самочувствием встречались с друзьями не меньше раза в неделю. Кроме этого, данные люди состояли в общественных организациях, посещали спортзалы, религиозные заведения, музеи и театры.

Исследователи пишут, что люди, ведущие столь активную жизнь в пожилом возрасте, чувствуют значимость и осмысленность своей жизни. В итоге их здоровье не ухудшается, а жизнь приносит больше радости.