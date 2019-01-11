Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Период похолодания начался в Алтайском крае — днем 11 января в регионе будет 20-градусный мороз.

Отметим, что минувшей ночью столбики термометров местами опускались до отметки -30 градусов.

"В восточных и южных районах местами снег, на дорогах гололедица, в западных районах в утренние часы местами изморозь, туман", — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра.

Дневные температуры в регионе составят -16...-21 градус, местами в юго-восточных районах -10...-15 градусов. Ветер будет переменный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Днем в краевой столице будет -18...-20 градусов. Ветер переменный, 3-8 метров в секунду.