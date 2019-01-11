На сегодняшний день от неравнодушных людей поступило более 50 000 рублей.

Проект "Мобильная помощь детям" был размещен на краудфандинговой платформе Planeta.ru 12 ноября 2018 года. Здесь каждый человек может собирать средства на творческие, социальные, технологические проекты, малый бизнес, а также гражданские инициативы и благотворительность, получая деньги от таких же простых граждан. Благодаря этой платформе уже 4 249 проектов по всей России были воплощены в жизнь.

Поверив в силу этой площадки и возложив на нее огромную надежду, фонд "Облака" решил обратиться к людям с просьбой помочь в создании оперативной службы поддержки нуждающихся детей. Для этого благотворительному фонду необходимо приобрести автомобиль для доставки вещевой, продуктовой помощи и в экстренных случаях — для перевозки подопечных.

"Облака" помогают таким семьям, которым негде жить, нечего есть, не во что одеваться. Чтобы получить помощь, им необходимо самим приехать в фонд за продуктами или вещами. А это возможно не всегда.

Когда у матери-одиночки болеют дети, когда не с кем оставить маленьких ребятишек, а денег даже на автобус нет, приходится ждать помощи автоволонтеров. Это люди, которые в свободное время на безвозмездной основе помогают с доставкой или перевозкой. И иногда найти человека, готового помочь, удается не так быстро. А в это время дети голодают или страдают без необходимых лекарств.

Фото Алексея Кашинского

Как изменилась ситуация, если бы в распоряжении фонда был автомобиль? Сотрудники фонда могли бы развозить продукты и вещи семьям, находящимся в критической ситуации, тогда, когда это нужно. Оперативно, без промедления.

Автомобиль экстренной помощи помог бы не только быстро оказывать поддержку нуждающимся, но и увеличить ее масштаб.

Кроме помощи детям, автомобиль станет большой поддержкой для программы помощи бездомным "Уйти с улицы". Каждые выходные команда кормления просит помощи автоволонтеров, чтобы доставить продукты на кухню и отвезти готовую пищу и одежду на Новый рынок, где каждое воскресенье волонтеров ждут люди без дома.

Такие проекты экстренной помощи реализуют и другие фонды в нашей стране. Например, в Санкт-Петербурге от благотворительной организации "Ночлежка", которая помогает бездомным, работает "Ночной автобус". Специально оборудованный автомобиль пять дней в неделю выезжает в отдалённые районы города: на четырёх стоянках волонтёры раздают нуждающимся людям горячую еду, средства гигиены, одежду. Для того, чтобы проект существовал, в декабре прошлого года "Ночлежка" купила новый автомобиль — Ford Transit 2017 года выпуска. На покупку и переоборудование автобуса неравнодушные люди и ответственный бизнес собрали 2 040 000 рублей.

Также благотворительный фонд "Близко к сердцу", который помогает онкобольным в Ангарске, реализует проект "Мобильный хоспис". В 2016 году фонд, презентовав этот проект, стал победителем конкурса президентских грантов. Он получил 3,5 миллиона рублей на организацию полноценной выездной службы для онкобольных и их семей. На эти средства куплен спецавтомобиль Volkswagen Caddy Maxi, средства ухода для пациентов выездной службы палаты паллиативной помощи.

Сумма, объявленная к сбору фондом "Облака" — значительно меньше. 500 тысяч рублей. Это цена недорогого поддержанного минивэна.

Из этой суммы пока собрано 50 800 рублей. И это лишь 10% от того, что необходимо на реализацию проекта.

Проект фонда уже поддержал 71 человек. Вы тоже можете внести свой вклад в доброе дело.

Минимальная сумма пожертвования без вознаграждения — 100 рублей. Также в обмен на денежные средства предлагается несколько лотов с символами "Облаков": фетровое сердечко, кружки, наклейки, футболки.

Сделать пожертвование можно только на сайте Planeta.ru.

Также неоценимую помощь благотворительному фонду "Облака" можно сделать, рассказав о проекте своим знакомым или на страницах в соцсетях.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34

Телефон: +7 (3852) 590-180

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