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Минпросвещения направило на рассмотрение в регионы законопроект, который ужесточает требования к усыновлению. Об этом пишет РИА Новости, сылаясь на пресс-службу ведомства.

Среди изменений числятся обязательное социально-психологическое обследование граждан, которые хотят стать усыновителями и опекунами, и их супругов. Правила его проведения, оспаривания результатов, требования к психологам, которые будут его проводить, будут прописаны в подзаконных актах правительства и министерства просвещения.

Также законопроект предполагает, что опекунам придется уведомлять органы опеки о переезде на новое место жительства. Его обследуют специалисты, чтобы предотвратить намеренное ухудшение условий жизни ребенка.

"В подзаконных актах будет подробно регламентирован порядок проведения обследования жилого помещения, в котором предполагается проживание ребенка после его переезда с опекуном", — добавили в Минпросвещения.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов появился законопроект, который запрещает усыновлять больше одного ребенка в год, а также предусматривает проведение обязательного социально-психологического обследования семьи и требования к минимальной площади жилья.