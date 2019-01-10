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В Центральноафриканской республике может появиться военная база России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Минобороны ЦАР Мари Ноэль Койяру.

В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Затем в Беренго появился центр, где солдаты с помощью инструкторов из РФ учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.

"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении <...>. Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать", — добавила министр.

Койяра отметила, что образовательный армейский центр в Беренго не считается российской военной базой, но люди стали воспринимать его так.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, с момента начала конфликта около миллиону человек пришлось покинуть дома, жертвами противостояния стали порядка шести тысяч человек.

Ранее в августе в Хартуме прошла встреча крупнейших вооруженных группировок ЦАР "Антибалака" и "Селека". Они договорились создать Центральноафриканское объединение — общую платформу для консультаций по деэскалации. В принятой декларации также содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии РФ, ЕС, региональных и международных организаций.