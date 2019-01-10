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Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания школьников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ на сайте нормативно-правовых актов.

В новых СанПиНах оговаривается запрет для учеников приносить с собой еду, которая была приготовлена дома. Также запрет распространяется на блюда, которые приготовлены в столовой из домашних продуктов. За питанием учеников с хроническими заболеваниями, например, пищевыми аллергиями или диабетом, должен следить медработник.

Устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд. Так, варить сосиски и яйца, полоскать очищенный картофель и вымачивать петрушку нужно строго определенное время. Максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы на витринах не должен превышать часа. Также под запрет подпадают алюминиевые столовые приборы.

В столовых появятся кислородные коктейли, однако купить их будет можно лишь по назначению врача, а употребить — на глазах у медицинского работника.

По новым правилам дежурить в школьных столовых будут лишь школьники старше 12 лет. Они могут накрывать на стол, однако их нельзя привлекать к приготовлению еде, чистке овощей, раздаче готовых блюд, нарезке хлеба, мытью посуды и уборке столовых.