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Заместитель московского мэра Пётр Бирюков заявил, что затопление Тушинского тоннеля из-за прорыва дамбы могло быть вызвано нарушениями при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС.

При этом Бирюков подчеркнул, что говорить о конкретных причинах аварии рано.

"Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, всё может быть, поэтому специалисты будут изучать", — приводит издание его слова.

Напомним, ранее появилась информация, что Тушинский тоннель затопило из-за размыва грунта. Движение по нему остановили, участок изолировали.

В связи с ЧП движение в область по Волоколамскому шоссе временно организовано по встречной полосе.

Также сообщалось, что в Москве создали оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.