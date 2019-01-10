Фото: freesmi.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что вопрос об объединении с РФ не стоит на повестке дня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт главы государства.

Он отметил, что такого же мнения придерживается и его коллега Владимир Путин.

Глава Белоруссии отметил, что разговоров об объединении двух стран стало слишком много, в том числе "и у россиян".

Лукашенко добавил, что также на фоне ситуации с церковью на Украине появилось множество вопросов об автокефалии для церкви в Белоруссии.

"Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", — цитирует агентство его слова.