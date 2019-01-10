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Депутат Думы Виталий Милонов, комментируя Пятому каналу предложение Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде, выступил с резкой критикой творчества лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. Об этом пишет РИА Новости.

Милонов назвал исполнителей музыки с нецензурной лексикой и организаторов их концертов вредителями и "убийцами Пушкина".

Депутат заявил, что сейчас повсеместно распространяется "суррогат культуры".

"Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат. <…> Ну как страна может быть культурной, если Шнур поет в Государственном Кремлевском дворце? Это, извините меня, отрыжка пивника", — цитирует агенство слова парламентария.

Кроме этого, Милонов предложил административно наказывать выражающихся нецензурно на публике.

Ранее на YouTube появилось видео, в котором парламентарий исполняет рэп. По словам Милонова, записать клип "Я буду петь свою музыку" его побудила любовь к неформальной музыке и живому языку.