Барнаул был хорошо украшен к Новому году, однако есть ряд недочетов. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко сказал в прямом эфире Русского радио в Барнауле вечером в четверг, 10 января.

"Я обычно поздно еду с работы и ночную иллюминацию посмотрел. Мне город симпатичен. Нет предела совершенству, но мне понравилось. В саму новогоднюю ночь мы (с супругой Татьяной — прим.ред.) побывали на площади Сахарова. Там была сцена, выступления, красиво. Мало-Тобольская тоже по-своему привлекает внимание", — сказал Томенко.

Но он отметил, что и сам слышал немало, и получал сообщения от жителей в Инстаграме, что не все были довольны, как был организован подъезд к пешеходной улице, стоянка для авто, сложно было пройти в некоторых местах.

"В этом плане нужно совершенствоваться. Думаю, что местные власти сделают выводы и будут прислушиваться к пожеланиям людей. А так все было хорошо", — добавил Томенко.

Также в эфире Русского радио губернатор рассказал, как встретил Новый год. А сделал он это в Барнауле, в кругу семьи. 31 декабря он с супругой был на новогоднем концерте в филармонии, после боя курантов они проехали по новогоднему городу.

О том, что обычно бывает на столе четы Томенко, как у них принято дарить друг другу подарки и какое важное событие в жизни он принял в Новый год в 17 лет слушайте здесь Скачать

Кстати, видеотрансляцию всего эфира можно посмотреть тут.